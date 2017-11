Dornstetten Neue Gruppe verstärkt die Zunft

Alex Scheurer stellte die neue Gruppe als deren Sprecherin vor. Seit sechs Jahren sei die Gruppe mit 15 Leuten – alle zwischen 18 und 24 Jahren und die meisten aus Dornstetten – während der Fasnet im Häs als "D’Schnapshäxa" unterwegs. Bisher hatte man keine Maske und sei relative offen für einen neuen Namen und ein neues Häs samt Maske. Und auf einen weiteren Antrag hin gibt es künftig in der Narrenzunft auch eine AH. Mitglieder ab einem Alter von 35 Jahren, die mindestens seit fünf Jahren dabei sind, müssen künftig nicht mehr an Freitag- und Samstagausfahrten dabei sein. Und noch eine Neuheit soll es geben, informierte Roman Günter. Vor dem Nachtumzug soll in der katholischen Franziskuskirche in Dornstetten ein ökumenischer Gottesdienst der Narrenzünfte stattfinden. Dornstettens Pfarrer Timo Stahl und Diakon Georg Lorleberg seien dabei. Eingeladen werden dazu alle Zünfte, die zum Nachtumzug kommen. Es sei wichtig, etwas Tradition in die Fasnet reinzubringen, sagte Günther.

Bei den Wahlen gab es einige Änderungen. Benjamin Fleck folgt Roman Günther als Kassierer nach. Neu im Amt sind auch Häsmeisterin Michaela Rotter (bisher Sandra Pischel) und Narrensamenhüterin Carolin Daubenberger (für Jessica Hipp).

Noch ruht die Narrenkapelle, doch soll sie wieder aufgebaut werden. Als neuer Kapellmeister (bisher Jennifer Kreidler) bekam der bisherige Kassierer Roman Günther gleich ein neues Amt. Wiedergewählt wurden als Vorsitzende Melanie Kirgis, als ihr Stellvertreter Peter Ammer, als Schriftführerin Daniela Steiner, als Zeremonienmeister Andreas Ammer sowie sechs Festwirte.

34 Dienste am Stadtbergsee

Dank und Geschenke gab es für zwei engagierte Vereinsmitglieder – Seewirtin Indes Demir und Sven Völzle. Gute Arbeit bescheinigte Kassenprüferin Verena Müller dem scheidenden Kassierer Roman Günther nach dessen Bericht zum Stand der Finanzen.

Über die vergangene Saison berichtete Schriftführerin Daniela Steinert. Die Zunft nahm an zehn Umzügen und elf Abendveranstaltungen teil. Kinderfasnet und Nachtumzug mit Brauchtumsabend waren traditionelle eigene Veranstaltungen. Am Stadtbergsee, den die Narrenzunft von der Stadt seit einigen Jahren gepachtet hat, seien 34 Seedienste geleistet und immerhin 405 Stunden gearbeitet worden. Weiter beteiligte sich die Zunft mit einer Abordnung an der Aktion saubere Landschaft der Stadt und beim Jubiläumsumzug.

Den Bürgertreff im kommenden Jahr sah Zeremonienmeister Andreas Ammer als gute Plattform, um Musiker für die Kapelle zu gewinnen. Derweil lobte die stellvertretende Bürgermeisterin Pascale Peukert. "Im Prinzip habt ihr alles im Griff – weiter so", sagte sie.