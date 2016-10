Dornstetten Nachsicht siegt über Konsequenz

Im Bebauungsplan ist zudem geregelt, dass Einfriedungen nur bis zu einer Höhe von einem Meter zulässig sind; der Eigentümer hat allerdings inzwischen Pläne vorgelegt, die Zäune in einer Höhe von 1,25 Meter vorsehen, die Zaunpfähle dazu stehen teilweise schon. Wie Zwecker ausführte, ist die Bewirtschaftung des Geländes aufgrund der topografischen Lage eingeschränkt; dieser Sachverhalt sei aber offenkundig und dem Antragsteller bereits vor dem Kauf bekannt gewesen.

Vehement plädierte Zwecker dafür, aus Gründen des Landschaftsbilds nicht von den gesetzlichen Vorgaben abzuweichen und dem vorliegenden Antrag auf Befreiungen vom Bebauungsplan nicht zuzustimmen: "Die natürliche Landschaft soll nicht weiter verändert werden, alles soll einfach so belassen werden." Auch Pascale Peukert (Freie Wähler/CDU), die als stellvertretende Bürgermeisterin in Vertretung für den erkrankten Bürgermeister Bernhard Haas die Sitzung leitete, mahnte: "Wenn man dies an dieser Stelle zulässt, dann werden wir ähnliche Anträge an anderer Stelle auch so zu diskutieren haben."

Gemeinderat Fritz Fahr (Freie Wähler/CDU) zeigte zwar Verständnis für diese Argumentation. Auch für ihn sei es "grundsätzlich ärgerlich, wenn jemand solche Aktionen ohne Genehmigung startet". Jedoch stellte er klar, dass eine etwaige Ausnahmegenehmigung nicht unbedingt auch für potenzielle Nachahmer ausgesprochen werden müsste.

Gemeinderat Rainer Würfele (Freie Bürger) fand das Vorgehen des Eigentümers zwar grundsätzlich auch nicht richtig; aber diesen das Erdmaterial wieder aufladen und wegfahren zu lassen, kam für ihn trotzdem nicht in Frage. Demgegenüber verwies Pascale Peukert vehement auf die Bedeutung der geltenden Bebauungspläne und argumentierte mit der Gleichbehandlung aller Bürger. Auch Hauptamtsleiter Zwecker versuchte nochmals, die Räte davon zu überzeugen, dass die Vorgaben eingehalten werden sollten, weil darin Erdauffüllungen ausdrücklich verboten wurden. Für ihn war sowohl die rechtliche Seite als auch ein möglicher Nachahmereffekt problematisch: "Ich sehe einfach die Gefahr, dass andere dann auch eine Befreiung wollen."

Demgegenüber bezweifelte Jörg Hamann (Freie Bürger), dass die Auffüllung von 100 Kubikmetern in einigen Jahren im Gelände überhaupt noch zu sehen ist.

Fritz Fahr (Freie Wähler/CDU) dagegen störte vor allem der Zaun. Der sei vom Eigentümer als abnehmbar beschrieben und gleichzeitig bereits mit einbetonierten Pfosten ausgestattet worden. Erzürnt stellte er daher fest: "Das ist eine Lachplatte, der Bauherr rechnet unglaublich mit der Dummheit des Gemeinderats."

Dies sah aber anscheinend die Mehrheit des Gremiums nicht so. Denn bei fünf Gegenstimmen wurde der vorliegende Antrag auf nachträgliche Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplans mehrheitlich angenommen. Lediglich bei der Zaunhöhe muss sich der Bauherr an die Vorgaben des bestehenden Bebauungsplans halten.