Dornstetten Nachlese: Splitter vom Jubiläums-Stadtfest in Dornstetten

Die Ersten werden die Letzten sein: Wer schon mal bei einem Umzug mitgelaufen ist, kennt das: lange Gesichter, wenn die eigene Gruppe eine hintere Startnummer bekommen hat. Erstens muss man lange warten, bis es endlich losgeht, zweitens bekommt man vom Umzug höchstens die Gruppen vor und hinter einem zu sehen. Nicht so in Dornstetten: Die Umzugsaufstellung erfolgte in umgekehrter Lauf-Reihenfolge. Die erste Gruppe war also ganz am Ende der Umzugs-Warteschlange positioniert und musste nach dem Startschuss zunächst an allen wartenden Gruppen vorbeilaufen, ehe sie am Umzugsstart war. Dies galt genauso für die folgenden Gruppen. Eine nachahmenswerte Idee. Wenn überhaupt, hatte diese Logistik einen einzigen Nachteil: Die Gruppen an den hinteren Startplätzen waren durch die vielen flüssigen Kostproben, die sie von den an ihnen vorbeilaufenden oder -fahrenden Kollegen erhielten, schon vor dem Start leicht angeheitert. Vermutlich bekamen die Zuschauer am Straßenrand deshalb etwas weniger der vielen Bonbons, Likörproben, vom Glattener Badewasser, Dietersweilermer Most oder von den Backwaren des fahrenden Bäckers.