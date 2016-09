Dornstetten. Ein betrunkenes Brüderpaar war in der Nacht zum Sonntag gegen 0.30 Uhr mit einem Auto in der Dornstetter Innenstadt unterwegs. Der 28-Jährige am Steuer fuhr wohl aufgrund übermäßigen Alkoholkonsums in der Silbergasse gegen einen geparkten Wagen und verursachte einen Schaden von mehr als 7000 Euro. Die beiden Zechkumpane versuchten einen Zeugen einzuschüchtern, der gerade die Polizei rufen wollte. Die alarmierten Beamten nahmen den aggressiven und uneinsichtigen Unfallverursacher fest. Der 31-jährige Beifahrer, der keinen Führerschein hat, behauptete dreist, wie die Polizei berichtet, mit dem Fahrzeug gefahren zu sein. Die zwei Brüder mussten mit zur Blutentnahme. Beide erwartet nun ein Strafverfahren.