Dornstetten Nach 44 Jahren: Entzug vom Beruf auf Raten

Kreis Freudenstadt/Nagold. "Meine Praxis war nie geschlossen", sagt Tillschneider, der im Krankheitsfall oder in der Urlaubszeit stets für eine Vertretung gesorgt hat, nicht ohne Stolz. Und so war für ihn klar, nicht zu gehen, bevor ein Nachfolger für die Praxis gefunden ist. In seinem Fall ist es eine Nachfolgerin: Verena Schneider, die zuletzt in einer Nagolder Tierarztpraxis tätig war. Die beiden kennen sich gut, denn die "Neue" hat in der Hallwanger Praxis mehrere Praktika absolviert.

Johann Richard Tillschneider ist Tierarzt mit Leib und Seele – mit einem Herz, das vor allem für das Großvieh schlägt. Aufgewachsen in einer Bauernfamilie im rumänischen Banat, begleitete der kleine Johann Richard seinen Vater, einen Großvieharzt, gerne zu Patientenbesuchen im Kuh- oder Schweinestall.

1972 beendete Tillschneider sein tierärztliches Hochschulstudium und trat in die Fußstapfen des Vaters. Am 23. September 1978 verließ Johann Richard Tillschneider seine Heimat und flüchtete in die Bundesrepublik. Nach einem kurzen Aufenthalt im Übergangswohnheim in Schorndorf erhielt er eine Stelle als Assistent in Hochdorf. Nachdem er 1979 auch noch die deutsche Prüfung bestanden hatte, trat er als Teilhaber in eine Gemeinschafts-Tierarztpraxis in Glatten ein, bevor er 1982 den Schritt in die Selbstständigkeit wagte.