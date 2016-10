Dornstetten Mutter und Tochter in einheitlichem Erscheinungsbild

Die Weinmann Aach-Gruppe hatte das Unternehmen VRW Metallhandel GmbH im Januar 2015 übernommen und als Tochterunternehmen unter dem seitherigen Firmenname weitergeführt.

Um die enge Zusammenarbeit beider Unternehmen auch nach außen hin zu dokumentieren, trägt nun das Schwäbisch Gmünder Unternehmen auch den in der Branche bekannten Namen der Muttergesellschaft Weinmann Aach AG, heißt es in der Pressemitteilung.

Die enge Verflechtung beider Unternehmen zeige sich auch in der gemeinsamen Geschäftsführung. Die Vorstände der Weinmann Aach AG – Fritz Weinmann, Sascha Rauter, Simon Schultz und Gebhard Strähler – sind nun auch gleichzeitig die Geschäftsführer der Weinmann Aach Schwäbisch Gmünd GmbH. Dazu führt Fritz Weinmann, Vorstand und Geschäftsführer, aus: "Die Programme beider Unternehmen ergänzen sich optimal. In der Summe steht unseren Kunden eines der bestsortiertesten Werkstofflager in Süddeutschland zu Verfügung. ›Heute bestellt, morgen geliefert‹ – dieser hohe Anspruch gilt zukünftig für beide Häuser. Dies ist möglich durch einen mehrmaligen täglichen Warenaustausch zwischen unseren Betrieben in Dornstetten und Schwäbisch Gmünd."