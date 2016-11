Dornstetten Moderner Engel im Bürgermobil

Bernd Buchter, der mit dem Dornstetter Bürgermobil zwischen Aach, Hallwangen und Dornstetten pendelt, hat jeden Donnerstag eine feste Fahrt: Er holt eine hochbetagte Frau in deren Wohnung in der Riedsteige ab, fährt sie ins Stadtzentrum und nach Besorgungen oder Arztbesuchen wieder zurück. Damit das reibungslos klappt, vereinbaren beide den genauen Zeitpunkt jeweils am Donnerstagmorgen telefonisch.

Diesmal ging die Seniorin aber nicht ans Telefon. Auch als Bernd Buchter am Nachmittag bei ihr ausdauernd klingelte, machte keiner auf. Da die alte Frau aber nicht mehr verreist und überhaupt nie eine Donnerstags-Einkaufsfahrt versäumt, ließ dies Bernd Buchter keine Ruhe. Kurzerhand alarmierte er die Polizei. Nachdem sich die Beamten Zutritt zur Wohnung verschafft hatten, stellte sich heraus, dass die Seniorin nach einem Sturz seit zwei Tagen hilflos eingeklemmt zwischen Tisch und Sofa lag.

Bernd Buchter ließ es sich nicht nehmen, seine Kundin am nächsten Tag im Krankenhaus zu besuchen. Vermutlich wurde dabei gleich die nächste Einkaufsfahrt vereinbart.