Dornstetten Mitglieder machen Ärger Luft

Der Verein zählt aktuell 86 Mitglieder. Die Suche nach einem Schriftführer und einem Beisitzer für den Verein blieb erfolglos. In seinem Grußwort stellte Rolf Straub den Begriff "Heimat" in den Vordergrund, für den der Heimat- und Museumsverein (HMV) eine Definition finden und eventuell nach Ablauf des Jubiläumsjahrs eine eigene Ausstellung in die Wege leiten könnte.

Auch die Bürgermeisterin von Waldachtal und der Bürgermeister von Schopfloch hatten Grußworte vorbereitet, die aber in der Schublade landeten, da sie auf der Tagesordnung offenbar vergessen worden waren. Stattdessen setzte sich die Mitgliederversammlung mit den Feierlichkeiten zum Festjahr auseinander, die Uneinigkeit innerhalb des Vereins und eine gewisse Portion Unmut zu Tage förderte.

Bekanntgegeben wurde, dass der Heimat- und Museumsverein an den beiden Umzügen, am Sonntag, 25. Juni, in Glatten und am Sonntag, 9. Juli, in Dornstetten, teilnehmen wird. Denn neben Dornstetten feiert auch Glatten in diesem Jahr sein 1250-jähriges Bestehen. Die Festgestaltung soll gemeinsam mit dem Obst- und Gartenbauverein stattfinden. Die Mitglieder bemängelten, dass der Heimat- und Museumsverein noch keine konkreten Pläne habe und andere Vereine mittlerweile schon viel weiter in den Vorbereitungen für das Jubiläumsjahr der beiden Kommunen fortgeschritten seien.

Vom Schatzmeister war zu erfahren, dass die Planungen eine Teilnahme an den Umzügen mit vier Traktoren und Hängern sowie Fußgruppen mit Handwagen vorsehen. Insgesamt wird man etwa 15 teilnehmende Personen brauchen, die in Abstimmung und gemeinsam mit dem Obst- und Gartenbauverein bei den Festumzügen kostümiert mitgehen. Ein schriftlicher Aufruf zur Teilnahme seitens des Vorsitzenden Reuff brachte keinerlei Reaktion.

Der noch recht unkonkrete Planungsstand führte zu Diskussionen bei der Hauptversammlung. Einige Mitglieder äußerten ihren Unmut darüber.

Im Anschluss an die Versammlung hatten die Mitglieder Gelegenheit, die Sonderausstellung zur 1250-Jahr-Feier im Heimatmuseum vor der Eröffnung zu besichtigen.