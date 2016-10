Dornstetten Mit der Stadtkapelle geht es auf Zeitreise

Unter der Leitung ihres Dirigenten Christian Pöndl verspricht die Kapelle wieder ein anspruchsvolles und unterhaltsames Programm. Das Motto "Zeitsprung" wird die Besucher unter anderem in die Zeit der Kelten entführen und mit "Zurück in die Zukunft" nehmen. Neben bekannter Filmmusik wie "Star Wars" hat die Kapelle aber auch Märsche und Polkas im Programm. Der Konzertabend beginnt um 20 Uhr in der Dornstetter Stadthalle. Einlass ist bereits ab 19 Uhr. Karten gibt es für neun Euro (ermäßigt für fünf Euro) an der Abendkasse. In der Pause werden Getränke und Speisen angeboten.