Dornstetten/Schopfloch. Auf der Bundesstraße 28a wurde der Fahrer eines Audi TT mit einer Geschwindigkeit von 200 Kilometern pro Stunde bei erlaubten 100 Stundenkilometern von der Verkehrspolizei erwischt. Wie die Polizei mitteilt, waren die Beamten mit einem zivilen Dienstfahrzeug unterwegs, das mit einem Videoaufnahmesystem ausgestattet ist. Insgesamt stellten sie an diesem Tag sieben gravierende Geschwindigkeitsüberschreitungen fest. Drei Fahrer, so auch der Audi-Fahrer, waren sogar so schnell, dass ihnen ein Fahrverbot droht.