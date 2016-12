Dornstetten Madeline Meier setzt sich durch

Alle Schüler der sechsten Klassen hatten an der Leseförderungsaktion des Deutschen Buchhandels teilgenommen und sich in den vergangenen Wochen mit der Freude am Lesen anstecken lassen. Sie wählten dazu nicht nur eigenständig ihre Lieblingsbücher aus, sondern beschäftigten sich kreativ mit Figuren und Inhalt. Nach intensiver Vorbereitung präsentierten sie diese ihren Klassenkameraden, die so die Gelegenheit hatten, neue Bücher zu entdecken.

Die von Schülern und Deutschlehrern im Unterricht ermittelten Klassensieger traten nun in einem spannenden Finale gegeneinander an und lasen einen Ausschnitt aus einem selbst gewählten Buch vor. Dabei ließen sich die Zuschauer von Spannung, Fantasie und Humor der Jugendbücher und den ausdrucksvollen Lesebeiträgen mitreißen. Anschließend fiel die Entscheidung über die Schulsiegerin beim Lesen eines unbekannten Textes, der dem Buch "Emil und die Detektive" von Erich Kästner entnommen war. Dabei achtete die Jury, der auch die letztjährige Schulsiegerin Selina Grammel angehörte, auf die Textgestaltung, das Textverständnis sowie die Lesetechnik.

Madeline Meier (6b) siegte vor Ramona Wanski (6a) und Alika Stroh (6c). Sie wird die Realschule beim Kreisentscheid im Frühjahr vertreten.