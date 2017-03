Dornstetten "Lumpenpack" verbreitet Verbalattacken und Konfettiregen

Dornstetten. "Wie Modern Talking, nur mit besseren Liedern" – so führte sich ironisch-selbstbewusst das Duo Lumpenpack aus Stuttgart in den ersten Abend der Frühjahrsreihe Kultur im Museum in Dornstetten ein. In ihrer Begrüßung des Publikums im vollbesetzten Bürgersaal kündigte Kulturamtsleiterin Carolin Baier die beiden Komödianten als "tolle Truppe" an – ein Prädikat, dessen Berechtigung sich im Laufe der nachfolgenden zwei Stunden erweisen sollte.