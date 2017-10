Zu einem Gemeinschaftskonzert zum Stadtjubiläum laden die Liederkränze Hallwangen und Dornstetten mit Gästen für Samstag, 7. Oktober, in die Dornstetter Stadthalle ein. Die Chöre bieten ein breites Repertoire – a cappella und mit instrumentaler Begleitung. Das Programm soll eine Überraschung bleiben, so die Verantwortlichen. So viel sei aber verraten: Der Programmteil des Liederkranzes Dornstetten lautet "Classic trifft Moderne", der des Liederkranzes Hallwangen "Eine musikalische Zeitreise". Es folgen der Projektchor mit einem Medley aus James-Bond-Filmen und der gemeinsame Auftritt aller Chöre. Johannes Köstler (Klavier), Jonas Kern (Schlagzeug), Patrick Seeger (E-Gitarre) und David Heieck (Bassgitarre) übernehmen die Instrumentalbegleitung. Ilse-Christiane Matz-van Almsick und Christian Platschko haben die Gesamtleitung. Beginn ist um 20 Uhr. Saalöffnung mit Bewirtung ist ab 19 Uhr. Karten kosten an der Abendkasse zwölf Euro für Erwachsene und sechs Euro für Kinder bis 15 Jahre. Im Vorverkauf bei der Tankstelle Ziefle und beim Friseursalon Rosemarie Fischer in Hallwangen sowie bei der Buchhandlung Seeger und bei Getränke-Noppel in Dornstetten kosten sie zehn beziehungsweise fünf Euro. Foto: Liederkränze