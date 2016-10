Dornstetten Liebe und Leidenschaft für die kalte Jahreszeit

Dornstetten. Groß war der Andrang bei zwei Modenschauen der Modewelt Schwarz in Dornstetten. In den Geschäftsräumen der Firma wurden die neuesten Damen- und Herrenkollektionen präsentiert. In entspannter Atmosphäre informierte die charmante Moderatorin Agnes Zimmermann die zahlreichen Besucher über die neuen Modetrends für Herbst und Winter.