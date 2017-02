Dornstetten Lebenswert und liebenswert zugleich

Als Ziel nannte Haas die Präsentation Dornstettens als Stadt mit einer reichhaltigen und wechselvollen Geschichte "Möglichst viele sollen mitfeiern und sehen, wie schön Dornstetten ist", so der Wunsch des Bürgermeisters, der an die Menschen erinnerte, die Dornstetten über Jahrhunderte zu dem gemacht haben, was es heute ist. "Dornstetten ist ein liebenswertes Städtle", schwärmte Haas, und "eine moderne, offene Stadt mit einer sehr guten Infrastruktur". Als Oberhaupt dieser Stadt sei er froh, Menschen an seiner Seite zu haben, um die Stadt zu gestalten und sie fit zu machen für die Zukunft, damit andere in 1250 Jahren wieder ein Jubiläum feiern könnten. Der Dank des Bürgermeisters galt allen, die sich mit Ideen und Tatkraft an der Gestaltung des umfangreichen Jubiläums beteiligt haben.

"Ich gratuliere dem Städtle", sagte der Bundestagsabgeordnete und parlamentarische Staatssekretär Hans-Joachim Fuchtel, der sogleich in Erinnerungen schwelgte und an erste Planungen für eine Stadtumfahrung erinnerte, an denen er beteiligt war und die er als Geschenk für Dornstetten bezeichnete. Weitere Geschenke seien die Fortführungen dieser Straße nach Horb und Freudenstadt und die Unterstützung in Sachen Breitbandversorgung. "Das ist ein ganz schöner Geburtstagsstrauß, der aus Berlin kommt", bemerkte Fuchtel, der der Stadt zum 1250. Geburtstag gratulierte.

Genaugenommen sei Dornstetten ja noch älter, wusste die Bundetasabgeordnete Saskia Esken. Die Stadt werde zwar 767 erstmals urkundlich erwähnt, deshalb müsse da schon vorher etwas gewesen sein. "Hoamelig", also heimelig, sei sie allemal mit ihrer malerisch beeindruckenden Fachwerkkulisse, und dazu noch lebenswert und liebenswert. Doch trotz der Zuschüsse aus Berlin: "Umsetzen müssen sie die Dinge hier vor Ort", machte die Bundestagsabgeordnete deutlich. Allen engagierten Bürgern sprach sie dafür ihre Bewunderung und ihren Dank aus. Als eine "ganz einzigartige, unverwechselbare Stadt an einem besonderen Ort mit ganz besonderen Bürgern" bezeichnete Landrat Klaus Michael Rückert die Stadt Dornstetten "im Herzen des Landkreises". 1250 Jahre, das bedeute, dass 50 Generationen hier gelebt haben. "Was sie hier geleistet haben, darüber kann ich nur in Demut und Bescheidenheit verfallen", sagte Rückert, der an zwei große Stadtbrände und zwei Weltkriege, aber auch an die Blütezeit Dornstettens als Oberamtsstadt erinnerte. Er war sich sicher, dass der Bürgersinn, der sich auch beim Jubiläum zeige, "Dornstetten sicher in eine gute Zukunft tragen wird".