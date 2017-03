Dornstetten Lange Stadtgeschichte wird lebendig

Dornstetten. In Zusammenarbeit mit Renate Karoline Adler und Ute Ströbele vom Kreisarchiv sowie vielen freiwilligen Helfern wurde die Jahresausstellung geplant und konzipiert. Mehr als zweieinhalb Jahre Arbeit stecken in dem Projekt, das am Sonntag, 5. März, seine Türen öffnet. Die Besucher dürfen sich dabei auf eine Ausstellung freuen, die in ihrem Aufbau einen "erfrischend anderen Ansatz" bietet, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt Dornstetten. "Wir haben uns bewusst dagegen entschieden, die Ausstellung chronologisch aufzubauen", wird Carolin Baier, Kulturamtsleiterin und Projektleiterin Stadtjubiläum in Dornstetten, zitiert. Stattdessen sei die Ausstellung nach Themenschwerpunkten gegliedert, die Meilensteine der Stadtgeschichte zeigen. "So haben wir eine menschennahe Ausstellung im Sinne eines ›lebendigen Volkskundemuseums‹ erhalten", so Baier.

Lebendig – und um weitere spannende Aspekte ergänzt – ist auch die historische Darstellung der Stadtgeschichte im überarbeiteten Heimatbuch. Aus den Reihen der Bürger sei schon seit langer Zeit der Wunsch geäußert worden, dass das chronologische Werk eine Ergänzung erhält, heißt es weiter. Mit Hilfe von Ute Ströbele vom Kreisarchiv Freudenstadt wurde dieser Wunsch nun erfüllt – auch dank vieler Unterstützer.

Themen sind nicht chronologisch, sondern thematisch geordnet