In einer Feierstunde mit seiner Arbeitsgruppe wurde der langjährige Gruppenleiter der Schwarzwaldwerkstatt Dornstetten, Kurt Bender, von Geschäftsführer Peter Goldinger in den Ruhestand verabschiedet. Bender war seit 1981 als Gruppenleiter in vielen Bereichen der Werkstätten tätig – im Förder-, Berufsbildungs- und Arbeitsbereich. Seine Verdienste beim Aufbau der grünen Gruppe in den 90er-Jahren und als Betriebsratsvorsitzender über 20 Jahre hinweg wurden besonders gewürdigt. Foto: Schwarzwaldwerkstatt