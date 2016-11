Dornstetten Kunst hält auch das Gestern fest

Kreisarchivarin Karoline Adler blickte zunächst auf den künstlerischen Werdegang Kötters zurück. Schon bei der 1200-Jahr-Feier Dornstettens habe die damals junge Künstlerin Zeichnungen beigesteuert. Und auch in dem Buch über 50 Meisterinnen in Baden-Württemberg sei ein Beitrag Eleonore Kötter gewidmet. "Darauf kann Dornstetten schon ein wenig stolz sein", meinte Adler.

Doch trotz ihres Erfolgs sei die in Wuppertal geborene Künstlerin, die in den Kriegswirren nach Aach kam "ihrem Aach, ihrem Dornstetten und der Region treu geblieben". Kötter sei eine Chronistin, deren Bilder zum Teil längst abgebrochene Gebäude zeigen, und die entscheidend dazu beigetragen habe, den Menschen die Augen für schöne Gebäude zu öffnen, so die Kreisarchivarin. Dornstetten, 767 erstmals urkundlich erwähnt, 1320 zur württembergischen Amtsstadt und 1759 zur Oberamtsstadt erhoben, sei einst der letzte befestigte Ort vor dem Wald auf der Fahrt über Kniebis nach Oppenau gewesen, blickte Karoline Adler in der Zeitgeschichte und in ihrem Vortrag "Dornstetten, die Stadt vor dem Walde" zurück.

Bevor Eleonore Kötter ihre Gäste zu einem Rundgang durch die Ausstellung und zum Kauf eine Kunstdrucks – der Erlös geht an den Freundeskreis Asyl – einlud, las sie aus einem von ihr verfassten Beitrag zum Heimatbuch Nummer zwei, das demnächst erscheinen wird, vor. "Mein grünes Dornstetten" lautete ihre Liebeserklärung an die Stadt, in die sie als Kind einst kam und die sie als friedlich empfand und als vom Krieg verschont antraf. Eleonore Kötter beschreibt in ihrem Beitrag, wie sie über die Stadtmauer klettert, wie sie mit wachen Augen durch die Altstadt streift und welche Begeisterung sie beim Anblick der historischen Bauten empfindet.

Die Ausstellung "Das Gebaute und das Gewachsene – gestern und heute" im Grafischen Kabinett im Fruchtkasten in Dornstetten kann während der Öffnungszeiten des Heimatmuseums jeweils mittwochs, freitags und sonntags von 14 bis 16.30 Uhr besichtigt werden.