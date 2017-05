Zehn Jugendliche wurden in der Kirche Engeltal in Hallwangen konfirmiert. "Angesehen in Gottes Augen" war das Thema, wozu Pfarrer Matthias Steinhilber eine kurze Predigt hielt. Der Gottesdienst wurde von der Band Move it sowie Silke und Lothar Wößner an Orgel und Querflöte umrahmt. Im Bild (jeweils von links) vorne Lisa Schneider, Vivien Dautfest, Emily Bosch und Erna Töws, in der mittleren Reihe Luis Müller, Lous Reuter, Jannek Gehrmann, Konstantin Krey, David Wößner und Luca Fischer sowie hinten Pfarrerin Barbara Schmidt und Pfarrer Steinhilber. Foto: Koosch