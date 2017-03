Dornstetten Kochen mit dem Profi

Dornstetten. Das Thema "Gesunde Ernährung" stand im Mittelpunkt eines Projekts im Hauswirtschaftsunterricht der Klassen 5 bis 7 an der Werkrealschule Dornstetten. Als Experte wurde für das praktische Arbeiten in der Schulküche Thomas Bevern, Leiter des Aramark-Betriebsrestaurants in der Firma Schmalz in Glatten, gewonnen.