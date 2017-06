Dornstetten "Kocha, wäscha – und Gosch halta"

Ob in Deutschland oder Italien, im Bus oder auf dem Berg – über das Eheleben und das andere Geschlecht motzen können die Kächeles überall. "Mir Fraua wollet gar net so viel schwätza, aber mir müsset so viel schwätza, weil mer euch Kerle älles drei Mol saga muass", machte Käthe zwischendurch klar. "Vorna flach und hinta eba, wo solsch de da no heba?", lästerte Karl-Eugen.

Ihre Dessous kauft Käthe dann doch lieber alleine

Zur Rollenverteilung im Hause Kächele stellte Karl-Eugen fest: "Für Spässle bin ich zuständig." Auf die Frage seiner Frau, für was sie dann zuständig sei, antwortete er trocken: "Kocha, wäscha, Gosch halta." Sprüche dieser Art begleiteten zuhauf die Gesprächsthemen der beiden, die sich selbstverständlich auch ums Shoppen drehten. Zu einem "günstigen" Einkauf verkündete Käthe etwa: "I hab d’ Hälfte bar bezahlt und die ander Hälfte mit der EC-Kart – da war’s nur halb so teuer." Schon mal im Thema drin, führte sie dem lachenden Publikum vor Augen, warum sie Dessous dann doch lieber alleine einkauft.

"Also, die haben schon Pfiff", stellte Andreas Ammer, Zeremonienmeister der Narrenzunft, nach dem krönenden Abschluss – dem Tanzversuch der Kächeles in den Bergen – strahlend fest – und stimmte so am Ende mit den übrigen Besuchern überein.