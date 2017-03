Dornstetten Kindergarten bekommt eine neue Heizung

Dies beschloss der Gemeinderat. Das Fachbüro IBS-Schuler aus Bietigheim-Bissingen hatte hierzu drei Varianten ausgearbeitet, die den Ratsmitgliedern von den Ingenieuren Konrad Nübel und Philipp Fendrich vorgestellt wurden. Nübel favorisierte die Variante mit Gasbrennwerttherme und Photovoltaikanlage. Der Kirchengemeinderat und Pfarrer Timo Stahl nahmen ebenfalls an der Sitzung teil. Sie waren mit dem Vorschlag einverstanden, wonach der Kindergarten eine Gasbrennwerttherme für 33 000 Euro bekommen soll, gekoppelt an einen Sanierungsfahrplan. Anhand dessen werden in den nächsten Jahren eine Lüftung mit Wärmerückgewinnung eingebaut, die Fenster im Obergeschoss ausgetauscht und nach Dämmung des Bühnenbodens und Neueindeckung des Daches voraussichtlich 2020 eine Photovoltaikanlage auf dem Dach installiert. Der Gemeinderat stimmte diesem Verfahren zu und hob einen Haushaltssperrvermerk auf. Damit können die 2016 bereitgestellten 54 000 Euro für die neue Heizung ausgegeben werden. Gleichzeitig wurde bei einer Enthaltung beschlossen, dass die Stadt und die evangelische Kirchengemeinde eine Vereinbarung schließen, wonach die Stadt 85 Prozent der Kosten für die neue Heizung übernimmt.