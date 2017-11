Dornstetten Kern unterstützt Treffpunkt in Hallwangen

Der Ortsvorsteher erläuterte Kern den Wunsch, die ehemalige Feuerwehrremise in der Ortsmitte zu einem Treffpunkt umzubauen. "Davon würde das ganze Dorf profitieren", sagte Kübler. Die Anwesenden bekräftigen diesen Wunsch und untermauerten ihn mit dem Argument, dass dieser Umbau einen barrierefreien Zugang beispielsweise auch zu Wahlräumen ermöglichen würde.

Kern wertete die 30 Besucher als Beleg für eine funktionierende Dorfgemeinschaft. "Für die verschiedenen Gruppen braucht es Treffpunkte, damit der soziale Zusammenhalt in den Dörfern erhalten bleibt." Ein Zuschuss durch das ELR-Programm soll den mit rund 400 000 Euro angesetzten Umbau ermöglichen. "Ich werde mit meinem Kollegen Norbert Beck sprechen, was wir gemeinsam für Hallwangen unternehmen können", bekräftigte Kern. Er informierte jüngst auch das Regierungspräsidium über das Vorhaben in Hallwangen, wie die FDP weiter mitteilt.

Bürgermeister Haas dankte Kern für dessen Einsatz zum Erhalt der Werkrealschulen in Baden-Württemberg. "Diese tolle Dornstetter Schule stand vor dem Aus, aber in diesem Schuljahr haben wir so viele Anmeldungen erhalten, dass es zwei fünfte Klassen gibt", so Haas. Er führte diesen Erfolg auch auf die politische Unterstützung, beispielsweise von Kern, zurück. Dieser freute sich über die positive Entwicklung an der Werkrealschule, die als guter Übergang zur dualen Ausbildung und ins Handwerk wichtig sei. Kern versprach, sich auch weiter für den Bau des neuen Bahnhaltepunkts in Dornstetten einzusetzen.