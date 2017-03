Dornstetten Jugendwoche Jesushouse startet heute

Der CVJM Dornstetten arbeitet seit Wochen intensiv an der Vorbereitung dieser Veranstaltung für Jugendliche von 14 bis 17 Jahren. An fünf Abenden wird Referent Tobias Kley das Leben mal aus einem ganz anderen Blickwinkel betrachten. Zur Einstimmung auf dieses Abenteuer will die eigens dafür gegründete Jesushouse-Band die Besucher so richtig in Fahrt bringen. Bei der anschließenden "After-Show-Party" werden die Besucher auch mit Speisen und Getränken bewirtet.

Veranstaltungsbeginn ist jeweils um 19 Uhr in der Schönauerstraße 38/2 (ehemaliges Firmengebäude Mutz) in Dornstetten.

Die Themen der einzelnen Abende: Montag, 6. März: "Nah – du wirst besucht", Dienstag, 7. März: "Anders – du wirst gesehen", Mittwoch, 8. März: "Neu – du wirst frei", Donnerstag, 9. März: "Ganz – du wirst leben", Freitag, 10. März: "Dabei – du wirst staunen".