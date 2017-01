Dornstetten Jetzt sind die Bürger beim Pläneschmieden gefragt

In Projektteams können sie mitgestalten und mitentscheiden, wie die beschlossenen Maßnahmen am Ende aussehen sollen. Den Anfang machen die Planung einer Bürgerveranstaltung und eines Neubürgerempfangs, so die Stadtverwaltung Dornstetten in einer Pressemitteilung.

Am kommenden Dienstag, 10. Januar, um 19 Uhr wird sich dafür ein erstes Projektteam aus Bürgern im Rathaus treffen. Zur Mitwirkung im Projektteam sind Bürger und Interessierte jeder Altersklasse eingeladen. Auch Vereine, Kirchen, Gewerbe, Schulen und Institutionen sind willkommen.

"Wir wollen ein Veranstaltungskonzept aus Dornstetten für Dornstetten entwickeln", werden Bürgermeister Bernhard Haas und Carolin Baier, Projektleiterin Stadtentwicklung, in der Pressemitteilung zitiert. Die Veranstaltung solle dazu dienen, die eigene Stadt besser kennenzulernen und neue Kontakte zu knüpfen. Außerdem sollten die Bürger Gelegenheit bekommen, die Arbeit der Stadtverwaltung ebenfalls besser kennenzulernen, heißt es weiter. Der Wunsch nach einer Bürgerveranstaltung und einem Neubürgerempfang war aus den Bürgerworkshops im Rahmen der Entwicklungsoffensive hervorgegangen.