Dornstetten Jesu Angebot gilt auch nach 2000 Jahren

Zwischendrin gab es immer eine gemeinsame Aktion oder ein Videoclip, der zum Thema des jeweiligen Abends hinführte. Kern des Abends war ein Impuls. Ihn hielt Tobias Kley, ein international bekannter Evangelist.

In seinen Predigten legte er den Jugendlichen die frohe Botschaft von Jesus Christus aus. Er verdeutlichte, dass dieses Angebot, das Jesus vor 2000 Jahren gemacht hatte, auch noch heute so für jedermann gültig sei. Am Ende des Programms bestand wiederum die Möglichkeit, die Angebote wahrzunehmen und mit Tobias Kley und den anderen Mitarbeitern ins Gespräch zu kommen. Die Veranstaltung war überaus gut besucht, sodass schon am dritten der fünf Abende die Sitzmöglichkeiten beinahe ausgingen, teilen die Veranstalter mit. Das Erfreulichste an den Tagen sei aber gewesen, dass viele der Besucher an den Abenden eine Entscheidung für ein Leben mit Jesus getroffen hätten.

Die Organisatoren werteten dies als Erfolg und wollen den Jugendlichen eine geistliche Heimat in der Gemeinde bieten.

Heute, Freitag, ist ab 19 Uhr der letzte Jugendabend der Reihe in der alten Fabrikhalle Mutz.