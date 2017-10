Dornstetten Immer auf der Suche nach 100 Prozent

Heckner weiß, dass er von seinen Sängern einiges fordern kann

Einsame Spitze des Abends aber ist Rahel Rex, die das zarte Gospelstück "Let me Fly" stark und fest bis ans Ziel bringt. Und es dann gleich noch mal als Zugabe singt.

Chorleiter Ralf Heckner, Musiklehrer am Gymnasium in Horb, führt den gereiften Nachwuchs zielsicher durchs Programm. Er übernahm den Chor vor zwei Jahren. "Wir hoffen, dass uns Heckner eine Weile erhalten bleibt", blickt Vorsitzender Hiller auf eine turbulente Zeit zurück. In den vergangenen Jahren kamen und gingen die Leiter. Heckner tritt bescheiden auf, aber er weiß auch, dass er von seinen Sängern einiges fordern kann. Das schwierigste Stück, "Más que nada" von Sergio Mendes & The Black Eyed Peas, ist sein Beitrag zur "Jukebox". Sänger Manuel Hiller sagt dazu: "Fremde Sprache, sehr schneller Rhythmus. Wir waren begeistert von dem Stück, aber es war auch unser schwierigstes."

Nicht, dass Schwierigkeiten die Sänger aus der Bahn werfen würden. Sie versuchen einfach immer, ihr Bestes zu geben. Chormitglied Ronja Hiller fasst das Streben des Chors nach Perfektion so zusammen: "Bei den Proben sind wir immer auf der Suche nach den 100 Prozent. Wir fragen uns: Wird das noch was? Macht das alles Sinn? Der Abend hier bestätigt uns: Ja!" Und da war der Abend gerade mal zur Hälfte rum.