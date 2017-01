Dornstetten Im Sommer wird neu entschieden

Dass sich die Diskussion einzelner Haushaltsposten in die Länge zog, war vermutlich der Tatsache geschuldet, dass in Dornstetten zur Finanzierung des vorgelegten Haushaltsplans 2017 und für das geplante Investitionsprogramm der Jahre 2018 bis 2020 Kreditzuführungen in Höhe von insgesamt rund elf Millionen Euro benötigt werden. Abzüglich zu leistender Tilgungsaufwendungen beläuft sich – unter der Voraussetzung, dass alle aufgelisteten Investitionen tatsächlich erfolgen – der Schuldenstand Ende 2020 auf rund 10,5 Millionen Euro.

Maßgeblich für den Verwaltungshaushalt 2017 ist eine Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt in Höhe von 540 000 Euro. Zwar liegt diese über der bisherigen Erwartung, jedoch nur noch minimal über der sogenannten Mindestzuführung, also über der Summe der ordentlichen Kredittilgungen. Vor allem aber liegt die Zuführungsrate deutlich unter der Höhe des langjährigen Durchschnitts von rund 1,5 Millionen Euro.

Demgegenüber beläuft sich der Vermögenshaushalt der Stadt Dornstetten auf rund 7,35 Millionen Euro. Davon werden 4,85 Millionen Euro für Baumaßnahmen im eigentlichen Sinn zur Verfügung gestellt. Dieser Betrag liegt deutlich über dem langjährigen Durchschnitt von rund 3,7 Millionen Euro. Eine weitere große Ausgabeposition im Vermögenshaushalt ist der mit 1,6 Millionen Euro veranschlagte Grunderwerb.

Um einen ausgeglichenen Haushalt zu erreichen, ist 2017 eine Kreditaufnahme in Höhe von 4,2 Millionen Euro erforderlich. Die dafür zu zahlenden Tilgungsleistungen belaufen sich auf 493 790 Euro. Somit beträgt die Nettoneuverschuldung 3,71 Millionen Euro. Unter diesen Vorbedingungen erhöht sich in Dornstetten Ende 2017 der Schuldenstand auf 5,95 Millionen Euro. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 745 Euro je Einwohner. Ende 2016 lag sie bei 282 Euro.

Salzsilo in der Nähe der DRK-Halle geplant

Anhand der einzelnen Haushaltsposten wird deutlich, dass das geplante Investitionsvolumen merklich über dem Durchschnitt der Vorjahre liegt und diese mit großen finanziellen Auswirkungen verbunden sind. Folgerichtig wurde im Haushaltsentwurf vorgeschlagen, einige große Investitionen zwar im Haushaltsplan 2017 zu finanzieren, über die Ausführung aber erst vor der Sommerpause im Zuge eines Halbjahresberichts zu entscheiden. Sollte sich bis dahin die Einnahmesituation verschlechtern, könnten einige der vorgesehenen Maßnahmen gestrichen oder verschoben werden.

Wie die lebhafte geführte Diskussion über die einzelnen Haushaltsposten zeigte, waren die Ratsmitglieder durchaus gewillt, auch die Einzelhaushalte zu kürzen. Keine Kürzungen musste der Bauhof hinnehmen. Wie Bauhofleiter Gerhard Keck begründete, sind dort Neuanschaffungen und Ersatzbeschaffungen notwendig, um die Leistungsfähigkeit gewährleisten zu können. Unter anderem wird ein Minibagger für 69 500 Euro angeschafft. Auch der Anschaffung eines einfachen Kleintransporters und der Beschaffung einer Hebebühne für maximal 11 000 Euro stimmten die Räte zu. Die Anschaffung der Hebebühne sei nötig geworden, weil der im Bauhof neu eingestellte Kfz-Meister sonst nicht sinnvoll arbeiten könne: "Es bringt nichts, wenn man einen rechten Man hat und keine Maschinen dazu", sagte Keck.

Dringender Handlungsbedarf besteht im Bauhof auch bei der Lagerung des Streusalzes, fehlt doch in Dornstetten ein Salzsilo. Bislang wird ein Teil des Salzes direkt aus dem Silo einer Fremdfirma auf die Fahrzeuge geladen, der Rest offen in der neben dem Bauhof gelegenen alten "Haisch-Halle" gelagert. Mit allen negativen Auswirkungen dieses Provisoriums: Das gelagerte Streusalz klumpt und zieht Feuchtigkeit; Materialien und Werkzeuge, die sich auch in der Halle befinden, rosten. Daher soll nun für 30 000 Euro ein kleineres Salzsilo angeschafft werden, das in der Nähe der DRK-Halle aufgebaut werden könnte. Die "Haisch-Halle" soll künftig als reine Lagerhalle dienen.