Dornstetten Hund aus Autofenster geworfen

Eine Mutter beobachtete zusammen mit ihrer Tochter, wie auf der B28 Dornstetten in Richtung Schopfloch gegen 21 Uhr ein Wagen anhielt. Das Fahrerfenster wurde geöffnet. Dann das entsetzliche Bild: Der Fahrer wirft einen Hund der Rasse Welsh Terrier aus dem Fenster auf die Fahrbahn. Dann fährt die unbekannte Person mit hoher Geschwindigkeit davon. "Der Hund versuchte zunächst verzweifelt, dem Auto zu folgen, bis er schließlich die Verfolgung aufgab und die Straße in Höhe Firma Weinmann Aach AG verließ", schildern die Tierschützer, die nun nach dem Hund suchen. "Aufgrund der schockierenden Situation konnten die beiden sich leider kein Kennzeichen merken. Der Hund lief davon, ohne gesichert werden zu können."

Alle bisherigen Bemühungen seien leider ebenfalls erfolglos geblieben. Deswegen gehen die Tierschützer nun an die Öffentlichkeit. "Um den Hund nicht zu gefährden, haben wir bisher davon abgesehen." Denn man hatte die Befürchtung, dass die Besitzer dann den Hund wieder suchen und zurücknehmen. "Es liegt uns so sehr am Herzen diesen Hund wieder in Sicherheit zu bringen!"

Die "Wo ist mein Hund“-Gruppe hat noch eine große Bitte: "Abschließend möchten wir bitten, auf eine Hetze gegen die Besitzer zu verzichten. Unseren Fokus legen wir zunächst auf die Suche und das Sichern des Hundes!"