Dornstetten "Hingucker": viel Lob für geschmückten Mammutbaum

Dornstetten. Fragen zu den Bahnhaltepunkten und Parkmöglichkeiten wurden in der Bürgerfragestunde in der jüngsten Gemeinderatssitzung in Dornstetten laut. Erwin Wetzel verlangte Auskunft darüber, wann die neuen Bahnhaltepunkte in Dornstetten umgesetzt werden. Er bemängelte, dass man in Dornstetten bereits seit 20 Jahren über diese diskutiere, sie seien aber immer noch nicht umgesetzt. "Im Jahr 2018 sollten diese Maßnahmen soweit erledigt sein", antwortete Bürgermeister Bernhard Haas.