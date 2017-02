Dornstetten Herdwasenstraße kann kommen

In der in die Jahre gekommenen Hallwanger Straße stehen Tief- und Straßenbauarbeiten, Rohr- und Kanallieferung und Verlegung sowie die Wasserleitungsarbeiten an. Wie Bauamtsleiter Alexander Mönch erläuterte, lagen für diese Ausbaupläne insgesamt acht Angebote von Unternehmen vor.

Protest von Anliegern

Als billigste Bieterin erhielt die Firma Gebrüder Strohäker aus Jettingen zum Angebotspreis von 349 000 Euro den Zuschlag. Wie Mönch ausführte, habe diese Firma zwar noch nie für die Stadt Dornstetten gearbeitet, aber in den Nachbarkommunen sei sie als zuverlässig und leistungsfähig bekannt.