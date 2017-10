Dornstetten Herbstzauber trotz Sturm und Regen

Auf dem eigentlichen Herbstmarkt gab es wärmende Kleidung wie Mützen und Schals, Hand- und Hausschuhe, Jacken, Decken und Lammfelle zu kaufen. Adventliche Gestecke und Türkränze wurden ebenso angeboten wie Haushalts- und Lederwaren, Spielsachen, Bonbons, Gewürze und Schmuck.

Wem es trotz dicker Jacke und Regenschirm kalt wurde, der konnte sich mit einem Selbstgebrannten oder einem Kaffee von innen aufwärmen. Für Hungrige wurden neben Pommes und Würsten aller Art auch Flammkuchen aus dem Holzbackofen, griechische Spezialitäten, Dinnele aus Kartoffeln, Waffeln und Crepes angeboten. Dazu kamen gebrannte Mandeln, Magenbrot, Zuckerwatte und Softeis.

Die jüngeren Marktbesucher hatten ihren Spaß nicht nur beim Bemalen von Kürbissen. Sie konnten auch mit dem Karussell auf dem Marktplatz eine Runde drehen, während die älteren Kinder ihre Treffsicherheit an einer Wurfbude testen konnten. Viele Fachgeschäfte im Zentrum und auch außerhalb öffneten ihre Türen und lockten die Kunden mit besonderen Angeboten. Ihre Eingangsbereiche und auch die Arkaden am Marktplatz dienten vielen Besuchern als Unterstand und zum Schutz vor dem immer wieder einsetzenden Regen.

Bürgermeister Bernhard Haas und seine Frau stellten sich ebenfalls unter. "Es ist schade für alle, die sich so viel Mühe gegeben haben", sagte Haas, der ankündigte, wegen des schlechten Wetters auf die Marktgebühren zu verzichten.

"Kälte und Regen sind eine ganz schlechte Kombination", weiß auch Carolin Baier. Alles sei mit so viel Aufwand vorbereitet worden, und dann das, zeigte sich die Leiterin der Tourist-Information und des Kulturamts, die gehofft hatte, dass auch bei dieser Jubiläumsveranstaltung das Wetter mitspielt, enttäuscht.

Für die Marktbeschicker ohne festen Wagen, die am Morgen gleich wieder umgekehrt sind, zeigt sie durchaus Verständnis. Und auch, dass keine Gebühren erhoben werden sollen, findet Carolin Baier in Ordnung. Schade sei es vor allem für den HGV und die anderen Vereine, die sich beim ersten Herbstzauber so viel Mühe gegeben und alles so schön herbstlich dekoriert haben.