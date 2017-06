Dornstetten Hauptgewinn an der Musik-Losbude

Jan Luley selbst, der seine Musik als "Contemporary New Orleans Style" bezeichnet – mit allen Einflüssen, mit denen die lange Entwicklungsgeschichte des Jazz die Musik in New Orleans geprägt hat – und der auf mehr als 1800 Konzerte in 17 Ländern Europas, in Afrika und den USA zurückblicken kann, eröffnete den Abend mit dem Stück "New Orleans Joy." Der Song wurde 1902 geschrieben und klingt schlappe 115 Jahre später immer noch so frisch und aktuell, als sei er gestern erst komponiert worden. Kreolischer Rhythmus, phrasierte Jazz-Elemente und im Kern der Melodie doch reiner Blues – das bot Luley auf höchstem pianistischen Niveau.

Mit dem swingenden Jazzstandard "I Got Rhythm" von George Gershwin holte Posaunist Joe Wulf beim nächsten Stück das Publikum ab. Bereits beim ersten Solo gab’s von den begeisterten Zuhörern Szenenapplaus.

Nach dieser meisterhaften Vorstellung der beiden Instrumentalisten erzählte Jan Luley, dass man in New Orleans nicht nur jede Menge schwarze Musiker kennenlernen kann, sondern auch außergewöhnlich gute Sängerinnen. "Und eine junge Dame ist mir dort ganz besonders aufgefallen. Sie heißt Cleo und kommt aus Hamburg", moderierte er den Auftritt von Cleo Steinberger an, die tatsächlich mit ihren Eltern für einige Zeit in der "Wiege des Jazz" lebte und dort Luley, der auch Jazz-Reisen in die USA anbietet, auffiel.

Cleo Steinberger singt das Lied nicht, sie lebt es

Cleo ist klein, quirlig, jugendlich unbekümmert und scheint fast darüber zu staunen, dass sie, die lange Zeit nur Insidern bekannt war, nun mit zwei so hervorragenden Musikern zusammenarbeitet, die sie sozusagen geschenkt bekam. Warum sie in der Szene so hoch gehandelt wird, das war eigentlich schon nach dem ersten Song klar.

Sich lässig durch mehrere Oktaven swingend, marschierte sie die "Basin Street" entlang und kam im nächsten Lied am wohl bekanntesten Puff der Rock-Geschichte, dem "House of the Rising Sun", vorbei. "Cleo and the Lagniappes" erzählten diese Geschichte, bei der es um das gehobene Entertainment der Gentleman geht, auf ihre ganz eigene Weise. Sie machten den Song zu ihrem Song. Das Grundgerüst der Melodie und des Textes blieb stehen, der Rest war Neubau. Allein das Geigen-Intro von Cleo dazu war voller harmonisch warmer, tiefer Disharmonien und unterstrich die musikalische Qualität, die die Künstlerin zum Sound beitragen konnte.

Ganz großes Kino war ihre zum Heulen schöne Interpretation von Randy Newman’s Song "Louisiana 1927". Ein Lied, in dem Newman der Tragik des großen Hochwassers von 1927 in Tönen gedachte. Cleo sang dieses Lied nicht, nein, sie lebte es.

Vierter Mann an diesem Abend war Michael Buchmüller vom Rudert-Sound-Service, der mit seiner Kunst an den Reglern den Klang jedes Tones geradezu plastisch in den Raum stellte und so großen Anteil an diesem ganz außergewöhnlichen Konzert "Live im Wintergarten" hatte.