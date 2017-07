Dornstetten Hallwangen: Kino unterm Sternenhimmel

Während am Freitagabend der Streifen "Vier gegen die Bank" mit Filmgrößen wie Til Schweiger, Jan Josef Liefers, Matthias Schweighöfer und Michael "Bully" Herbig über die Großleinwand flimmerte, hieß es am Samstag "Willkommen bei den Hartmanns". In der Gesellschaftssatire, die turbulente Geschichten rund ums Thema der Flüchtlingskrise mit viel Humor zeigte, agieren Senta Berger, Heiner Lauterbach, Elyas M’Barek und Uwe Ochsenknecht. Der Belgier Eric Kabongo als Flüchtling Diallo stand erstmals vor der Kamera.

Neuer Veranstaltungsort

Jeweils rund zwei Stunden Filmgenuss inklusive dem Kurzfilm "Meinungsverschiedenheiten" vorab hatte der Ortschaftsrat von Hallwangen – allen voran Daniela Linsbauer und Joachim Lehmann – gemeinsam mit dem Subiaco- Open-Air-Kino aus Alpirsbach anlässlich des Stadtjubiläums vom bisherigen Spielort am Dornstetter Marktplatz in den Wald verlegt, genauer an den Musikpavillon in Hallwangen.