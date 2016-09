Dornstetten Grabplatten und Holzkreuze im Fokus

Dornstetten. Neue Begriffe, neue Materialien und Änderungen im Bestattungsrecht sollten, so formulierte es Kämmerer Jochen Köhler, in die Friedhofssatzung aufgenommen werden. So sieht es auch das Landratsamt Freudenstadt, das bei der Stadtverwaltung eine Satzungsänderung auf der Grundlage der neuen Mustersatzung des Gemeindetags Baden-Württemberg angeregt hatte.

Die Regelung, dass die Stadt es zulassen kann, dass der Sarg von Angehörigen des Verstorbenen bis zur Grabstätte getragen wird, soll demnach entfallen. Hinzugefügt wird dagegen, dass sich die Ruhezeit durch das Einsetzen einer Urne in ein Reihengrab nicht verlängern darf. Wer ein Grab nach Ablauf der Liegezeit abräumen muss, den wird die Verwaltung künftig direkt anschreiben. Und weil Grababdeckungen dazu führen, dass sich die aufgrund der Bodenbeschaffenheit ohnehin schon langsame Verwesung noch verlängert, sollen bei Erdbestattungen nur noch Grabplatten zugelassen werden, die das Grab maximal bis zur Hälfte abdecken.

Die Aufstellung eines Holzkreuzes oder einer Holztafel sollte laut Verwaltung auf jedem Grab Pflicht sein. Einige Stadträte sahen das jedoch anders. Mit knapper Mehrheit (acht zu sieben Stimmen bei drei Enthaltungen) wurde der Vorschlag der Verwaltung aber doch angenommen.