Nach 50 Jahren wurden die in Hallwangen Konfirmierten des Jahrgang 1952/53 in der Kirche Engeltal erneut eingesegnet. Pfarrerin Barbara Schmidt überreichte den Jubilaren erneut ihre Denksprüche und ermutigte sie, darüber nachzudenken, welche Bedeutung diese in ihrem Leben hatten und weiterhin haben werden. Im Anschluss an den Gottesdienst trafen sich die Goldkonfirmanden zum gemütlichen Beisammensein in der Gaststätte Zur Juhee. Foto: In Style