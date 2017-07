Dornstetten Gleich zweimal heißt es "Film ab!" in Hallwangen

Es war der Wunsch des Ortschaftsrats, zum 1250. Stadtgeburtstag etwas Besonderes in Dornstettens nördlichem Teilort zu bieten. Unter der Federführung der Ortschaftsräte Daniela Linsbauer und Joachim Lehmann wurde der Wunsch rasch Wirklichkeit – und das Programm mit dem Subiaco-Kino festgenagelt.

Zwei Komödien werden in Hallwangen gezeigt. Freitags steht "Vier gegen die Bank" auf dem Programm. Boxer Chris (Til Schweiger), der abgehalfterte Schauspieler Peter (Jan Josef Liefers) und der exzentrische Werbespezialist Max (Matthias Schweighöfer) schmieden einen irrwitzigen Plan. Denn ein böswilliger Bankdirektor hat ausgerechnet ihre drei Investmentkonten böswillig in den Totalverlust rasseln lassen, um so Mitarbeiter Tobias (Michael Bully Herbig) loszuwerden.

Interkulturelle Verwicklungen gibt es am Samstag mit "Willkommen bei den Hartmanns". Als Mutter Angelika (Senta Berger) gegen den Willen ihres Mannes (Heiner Lauterbach) beschließt, den Flüchtling Diallo (Eric Kabongo) aufzunehmen, eskalieren die Probleme. Inmitten aller Wirrungen und Turbulenzen des normalen Wahnsinns bleibt in dem Film am Ende die Hoffnung, dass die Familie ihre Stabilität, Zuversicht und ihren Frieden wiederfindet – so wie das ganze Land.