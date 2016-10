Dornstetten Geschäfte öffnen am Sonntag zum Herbstmarkt

Dornstetten. Die rund 100 Krämer, die für den Markt eine Zulassung erhalten haben, öffnen ihre Stände auf dem Marktgelände in der Altstadt bereits um 8 Uhr. Der Herbstmarkt mit seinem vielfältigen Warenangebot für Herbst und Winter dauert bis 18 Uhr. Auf dem Marktplatz wird ein Kinderkarussell aufgebaut, weitere Spielgeschäfte für Kinder und Jugendliche befinden sich in der Nähe. Auch zahlreiche Imbissstände sind vertreten. Die örtliche Gastronomie freut sich ebenfalls auf Gäste. Der Herbstmarkt ist mit einem verkaufsoffenen Sonntag des Dornstetter Handels- und Gewerbevereins von 11 bis 16 Uhr verbunden. Mit dem kostenlosen Shuttle-Bus richtet die Stadtverwaltung einen Pendel-Service ein, der Bürger und Besucher am Sonntag den ganzen Tag über aus dem Stadtgebiet und den Teilorten in die Innenstadt und wieder zurück bringt. Der Shuttle-Bus ist ab 9 Uhr im 30-Minuten-Takt unterwegs. Letzte Abfahrt am ZOB ist um 18.30 Uhr. Der Shuttle-Fahrplan hängt an allen anzufahrenden Haltestellen aus.