Dornstetten Frische Brise Kabarett zum Frühjahr

Optimierung à la Moresco

Aus der Hölle des positiven Denkens reist am Freitag, 21. April, Kabarettistin Patrizia Moresco nach Dornstetten. Das Programm liest sich wie das Stakkato der Gedanken, die den modernen Menschen aus der Generation der Selbstoptimierung vor sich hertreiben und bietet eine gnadenlose Abrechnung mit dem aktuellen Zeitgeist: Chatten statt reden, twittern statt flirten. Was zählt, ist die optimale Ausnutzung des Terminkalenders, "Quality-Time" inklusive. Selbstverwirklichung ist keine Option mehr, sondern Pflicht. Aber irgendwann hat doch die Optimierung ihren Zenit überschritten. Sexy geht anders. Nur wie? Die Antwort von Patrizia Moresco: "Von perfekt bin ich 10 000 Ratgeber entfernt, fang aber trotzdem schon mal an zu leben und lass jetzt die Korken knallen. Und nach zwei bis sechs Gläschen sehe ich auch nichts mehr negativ, sondern doppelt. Salute!"

Mann wird zum Gorilla

Abgerundet wird die Spanne der kabarettistischen Lebenskrisen am Freitag, 12. Mai, von Uli Boettcher mit seinem neuen Programm "Ü50 – Silberrücken im Nebel!" In einer Gorilla-Gruppe ist der Silberrücken dank seiner Erscheinung, Kraft und Erfahrung verantwortlich für die Sicherheit und das Wohlergehen des Rudels. Bei Menschen ist das nicht anders. Der Mann in den 50ern hat den sozialen Status, die wirtschaftliche Sicherheit und die geistige Reife, um Familie, Arbeitskollegen und Freundeskreis sicher durch die Stürme des Alltags zu leiten. Auch die Haare auf dem Rücken tendieren mittlerweile ins Silbrige. Es läuft, könnte man meinen. Allerdings gibt es im Gesellschaftsdschungel Situationen, mit denen der Silberrücken, alias Uli Boettcher, nicht gerechnet hat – etwa die eigenen Eltern, die sich immer seltsamer gebärden; die unerklärliche Anziehung, die junge Weibchen, alter Wein und anstrengende Trendsportarten plötzlich auf ihn ausüben. Die Erkenntnis, dass er nicht mehr alles gemanagt bekommt, die Kraft nachlässt und – ja – der Nebel langsam aufsteigt.

Alle Veranstaltungen finden im Bürgersaal des Rathauses statt. Beginn ist um 20, Einlass ab 19 Uhr. Karten sind ab sofort im Vorverkauf bei der Tourist Information erhältlich – oder an der Abendkasse der jeweiligen Veranstaltung.