Dornstetten Fest zum runden Geburtstag

Dornstetten. Bei strahlendem Sonnenschein hat der Kindergarten Brunnenberg sein 30-jähriges Bestehen gefeiert. Die Kinder eröffneten das Festprogramm mit einem Sommerfestlied. Nach der Ansprache von Bürgermeister Bernhard Haas folgte die Aufführung der Kindergartenkinder mit dem Märchen "Der dicke fette Pfannkuchen". Auf seinem Weg von der Küche in den Märchenwald traf der Pfannkuchen auf Feen, Räuber und eine königliche Gesellschaft, bis er schließlich den armen Kindern in den Korb sprang. Musikalisch unterstützt wurden die Kindergartenkinder von Irmtraud Köstler am Keyboard.