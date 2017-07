Dornstetten Erstmals erklingt das Jockele-Lied

Der Freundeskreis ist aus dem ehemaligen Aacher Verkehrsverein hervorgegangen, der sich im vergangenen Jahr aufgelöst hat. Jetzt treffen sich die ehemaligen Aktiven einmal im Monat am Dorfplatz, um an alte Aacher Traditionen zu erinnern. Eine dieser Traditionen, die die Dorfplatzfreunde nicht in Vergessenheit geraten lassen wollen, ist die Flößerei in Aach. Ihrer Initiative ist es zu verdanken, dass auf dem Dorfplatz eine imposante Flößer-Statue des Künstlers Klaus Olenik aufgestellt wurde. Ihr selbst gedichtetes Jockele-Lied wollen die Dorfplatzfreunde beim Treffen am Freitag erstmals vielstimmig aufführen und zum Mitsingen animieren.

Da das Durchschnittsalter der rührigen Dorfplatzfreunde bei 79 Jahren liegt, hoffen sie, dies durch hoffentlich zahlreiche Besucher zu reduzieren. Sein Kommen zugesagt hat Martin Spreng, der "Flößerpapst" der Flößerzunft Oberes Nagoldtal. Spreng, der auch Vorsitzender der deutschen Flößervereinigung ist, wird ab 18.30 Uhr in einem kleinen Vortrag an die Geschichte der Flößerei in der Region erinnern. Walter Schulte, langjähriger Vorsitzender des Aacher Verkehrsvereins, ist überzeugt, dass diese Veranstaltung interessant wird. Er sagt über Martin Spreng: "Der Mann ist gut, des könnt’ an Aacher sein!"

