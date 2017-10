Dornstetten Erhöhte Werte in der Glatt bleiben ungeklärt

Im Rahmen der Sanierungsarbeiten seien Betonschlämme angefallen, die die Firma seines Mandanten ordnungsgemäß in Fässern entsorgt habe, sagte der Anwalt des Angeklagten auf Nachfrage von Amtsgerichtdirektor Albrecht Trick zu den Vorwürfen. Die Firma sei spezialisiert auf solche Arbeiten und beschäftige sich fast ausschließlich in dem Bereich. Außerdem seien die Sanierungsmaßnahmen an besagtem Wochenende fast abgeschlossen gewesen, nur noch letzte Schlammreste seien ordnungsgemäß in einem Container entsorgt worden. Sein Mandant sei davon überzeugt, dass keiner seiner Mitarbeiter illegal Klärschlämme in den Gulli gepumpt habe, so der Anwalt. Der Firmenchef sei erst nach dem Wochenende auf den Vorfall aufmerksam gemacht worden.

Angeklagter ist sich keiner Schuld bewusst

Der Angeklagte selbst sprach von einer Bauzeit von fünf bis sechs Monaten in der Aacher Kläranlage und von fähigen Mitarbeitern. Er sei sich keiner Schuld bewusst. Als Zeuge informierte ein Kommissar des Polizeipräsidiums Tuttlingen darüber, dass er vom Abwasserzweckverband benachrichtigt worden sei und daraufhin die Ermittlungen aufgenommen habe. Diese hätten ergeben, dass an besagtem Wochenende noch drei Mitarbeiter der Firma mit letzten Sanierungsarbeiten in der Kläranlage tätig waren. Das Becken sei bereits abgepumpt gewesen.