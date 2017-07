Dornstetten Entscheid über Querungshilfe vertagt

Dornstetten. Da aus finanziellen Gründen im Bereich Sulzer und Tübinger sowie Heselwiesenstraße ein Kreisverkehr nicht realisierbar sei, schlug die Stadtverwaltung vor, eine Querungshilfe für Fußgänger in der Tübinger Straße in Form einer lang gezogenen gepflasterten Insel zu bauen. Die Kosten beliefen sich nach Schätzung des Ingenieurbüros Eppler auf 106 000 Euro und wären über den Haushalt 2018 zu finanzieren. Ein Zuschuss in Höhe von rund 40 000 Euro wäre über das Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz möglich.

Notwendigkeit und Kosten in der Kritik

Der Vorschlag des Büros Eppler, wonach die bereits vorhandene kleine Querungshilfe an der Einfahrt in die Tübinger Straße verlängert werden soll und der Mittelteil begrünt werden könnte, stieß trotz der beidseitig verbleibenden Fahrbahnbreite von jeweils 3,75 Metern auf heftige Reaktionen in Bezug auf die Kostenhöhe und die Notwendigkeit der Maßnahme. Sebastian Rolfes vom Büro Eppler präsentierte die Vorentwurfsplanung und erläuterte, dass die Querung direkt in angrenzende Fußwege münden würde.