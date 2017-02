Dornstetten. Ein bislang unbekannter Täter drang laut Polizei zwischen dem vergangenen Freitag, 1 Uhr, und Montag, 7.30 Uhr, in das Erdgeschoss des Gebäudes in der Freudenstädter Straße 37 ein. Danach begab er sich in die Werkstatt der psychosozialen Hilfsgemeinschaft "Die Treppe". Der Täter entwendete aus dem ersten Obergeschoss etwa 50 Euro Bargeld. Am Tatort wurden keine Aufbruchsspuren festgestellt. Der Polizeiposten Dornstetten, Telefon 07443/96 42 660, nimmt Hinweise von Zeugen entgegen.