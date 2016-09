Dornstetten Ein Werk der Ehrenamtlichen

Vor der einstigen Zehntscheuer zeigte der Museumsführer, dessen Streifzug an diesem Tag auch zur Historie des Gebäudes führte, die sogenannten Baunähte. Sie zeigen, wo einst alte Mauern stehen blieben und durch neue ergänzt wurden. Denn erst der Brand zweier Häuser hatte den Platz geschaffen, auf dem um 1590 unter Beteiligung von Heinrich Schickhardt schließlich die Zehntscheuer gebaut wurde. Hier lieferte der Bürger einst seinen "Zehnten" ab – für Reuff eine Art Naturalienversicherung, bei der man Lebensmittel abgegeben und in Notzeiten wieder bekommen habe.

Nach der Führung durch das Museum konnten sich Geschichtsinteressierte von Heinrich Albrecht durch die Altstadt führen lassen und mit ihm den Turm der Martinskirche besteigen. Der Lohn war ein herrlicher Rundumblick auf die vielen historischen Gebäude – darunter auch Fruchtkasten und Zehntscheuer.

Nicht hinauf, sondern eher hinab in einen dunklen Förderschacht ging es im Besucherbergwerk Hallwangen. "1995 hatten mutige Hallwanger die Idee, dass sie das Bergwerk wieder aufräumen könnten", erklärte hier Winfried Schillinger, der die Besucher gemeinsam mit den beiden Bergwerks-Führern Werner Böhringer und Wolfgang Strittmatter sowie mit Gudrun Lenk im Namen des Förderkreises historischer Bergbau Hallwangen willkommen hieß. Seit 16 Jahren dürfen Besucher in die Grube Himmlisch Heer im ehemaligen Silber-, Kupfer- und Schwerspatbergwerk einfahren.

Stolz präsentierten die vier Förderkreis-Mitglieder ihren Gästen ihr jüngstes Projekt: den neuen, unteren Stollen, aus dem die etwa zwölf Aktiven des Vereins mit großem Aufwand und größtenteils in mühevoller Handarbeit 470 Tonnen des schneeweißen Hallwanger Schwerspats hinaustransportiert haben. Der Stollen liegt 30 Meter tief unter der Erde und damit neun Meter tiefer als der parallel verlaufende, historische obere Stollen. Zwischen beiden gibt es eine Verbindung: die große Halle. Hier soll bis zum Stadtjubiläum im kommenden Jahr eine Treppe den unteren mit dem oberen Stollen verbinden. Geschätzte Kosten, so Winfried Schillinger: 15 000 Euro.

Dann wird es im Hallwanger Bergwerk endlich einen Rundgang für die Besucher mit einer Länge von rund 500 Metern geben. Bis dahin müssen sie auch weiterhin am Ende umkehren und auf demselben Weg wieder aus dem Stollen hinaus. Etwa 1800 Besucher waren es in diesem Jahr. Für sie, aber auch für Kindergärten, Schulen, Vereine und andere Gruppen bietet der Förderkreis historischer Bergbau Hallwangen noch bis 31. Oktober jeden Dienstag und jeden ersten und dritten Sonntag im Monat jeweils um 14 Uhr weitere Führungen an.