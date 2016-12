Dornstetten Ein neuer Blick auf die Geschichte der Stadt

"Dornstetten entwickelt sich" heißt ein weiteres Kapitel, das sich mit der Geschichte im 19. Jahrhundert befasst, in dem die Eisenbahn nach Dornstetten kam und in dem sich die Stadt wirtschaftlich enorm weiterentwickelt hat. Interessant dürften auch die "Märkte im Wandel der Zeit" oder das "Einkaufen in der einstigen Oberamtsstadt" sein. Ein Beitrag berichtet zudem hautnah vom abwechslungsreichen Leben einer Dornstetter Hebamme.

Näher beleuchtet wird Dornstetten auch als Schulstandort und als Partner der französischen Gemeinde Scey sur Saône. Nicht fehlen dürfen das rege Vereinsleben und die Betrachtung der Gesamtstadt mit ihren beiden Stadtteilen Aach und Hallwangen. Hier finden sich Beiträge über das Flößerwesen, den Bergbau und über den Barfußpark. Aber auch die Entwicklung der Ortsteile und ihre Geschichte kommen nicht zu kurz.

Carolin Baier ist sich sicher: "Das Heimatbuch enthält interessante Themen und Anekdoten." Angereichert sind sie mit reichlich Fotomaterial, das die Autoren in mühevoller Kleinarbeit zusammengesammelt haben. Ganz so wie die Daten und Fakten für ihre Beiträge auch, die zum Teil aus alten Akten des umfangreichen und gut sortierten Dornstetter Stadtarchivs stammen. Denn Ute Ströbele legte großen Wert auf eine gute Recherche. Schließlich sollen sich die Beiträge auf historische Daten und Fakten stützen und mit entsprechenden Randbemerkungen auf diese verweisen. Es habe sich als Glücksfall erwiesen, freut sich Ute Ströbele, dass viele der ehrenamtlichen Schreiber die alte Sütterlin-Schrift und damit viele Akten im Stadtarchiv überhaupt noch lesen konnten. Beide, Carolin Baier und Ute Ströbele, sind sich einig: "Es war eine tolle Zusammenarbeit." Doch jetzt, da alle schriftstellerischen und redaktionellen Arbeiten abgeschlossen sind und sich das Buch im Druck befindet, freuen sie sich darauf, das erste Exemplar endlich in ihren Händen zu halten und es am 5. März der Bevölkerung zu präsentieren.