Dornstetten Ein-Mann-Stück gegen Rassismus

Am Anfang und am Ende seines 50-minütigen Flüchtlings-Monologs bekannte Sad in glaubhafter und entwaffnender Ehrlichkeit "Ich liebe euch!" und schien damit die Frage aufzuwerfen, warum es die Menschen hier nicht schaffen sollten, auch ihn zu lieben oder wenigstens als Mitmenschen zu respektieren. In diesem Sinne könnten dieses Theatererlebnis und die Nachbesprechung mit dem Darsteller dazu beigetragen haben, "Grenzen im Kopf zu überwinden.“"