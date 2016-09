Dornstetten Ein dickes Erinnerungsbuch zum Abschied

Fast 40 Jahre im aktiven Dienst hatte Pfarrer Schanz vorzuweisen, 40 Jahre, um Gott zu loben und ihm zu danken, wie er selbst betonte. In seiner Predigt nahm der Pfarrer Bezug auf die Worte des 121. Psalms, in dem es heißt: "Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen", Worte, die ihn immer begleitet hätten. Nun stehe der Abschied "wie ein Berg vor ihm", es sei schwer, neu zu beginnen und neue Wege zu gehen. Gottes schützende Hand habe ihn stets bewahrt und habe ihn begleitet auf allen Unternehmungen zusammen mit den ihm anvertrauten Gemeindemitgliedern. Dreizehneinhalb Jahre versah er seinen Dienst in Dornstetten, seine erste Pfarrstelle hatte er 1981 in Stammheim bei Calw angetreten, 1990 war er nach Wannweiler bei Reutlingen berufen worden, und im Mai 2003 hatte er seinen Dienst in Dornstetten angetreten.

Die Frage, ob er seinem Auftrag gerecht geworden sei, beschäftige ihn heute, am Tag seines Abschieds, ganz besonders. Nun trete er seinen Ruhestand an, so Schanz. Die Koffer seien bereits gepackt. Mit seiner Ehefrau kehrt Schanz in seinen Geburtsort Mössingen zurück. Besonders wichtig, so betonte Pfarrer Schanz, waren ihm stets die Gemeindearbeit, der Religionsunterricht an den Schulen und in letzter Zeit der Einsatz für Flüchtlinge.

Dekan Werner Trick bescheinigte dem scheidenden Kollegen, dass dieser stets "ein Geistlicher mit Leib und Seele" gewesen sei und seine ganze Kraft in die Gemeinde eingebracht habe. Trick überbrachte auch den Dank der Landeskirche, bevor er die Entpflichtung in Form eines feierlichen Segens erteilte.

Auch Bürgermeister Bernhard Haas hatte lobende und dankende Worte für den scheidenden Pfarrer und seine Ehefrau parat. "Sie werden uns beide sehr, sehr fehlen", betonte er auch im Namen von Gemeinderat und Stadtverwaltung. Zum Abschied überreichte Haas dem Ehepaar einen handgedruckten und handsignierten farbigen Holzschnitt der Dornstetter Künstlerin Eleonore Kötter mit einer Ansicht von Alt-Dornstetten, auf der im Hintergrund die Martinskirche zu sehen ist.

Georg Lorleberg dankte Siegfried und Ulrike Schanz für die gute Zusammenarbeit und schenkte ihnen zwei Sanddornbäumchen, die zusammen gehören, denn "einer allein trägt keine Früchte".

Als letzter Grußwortredner hatte der Laienvorsitzende des Kirchengemeinderats, Wolfgang Scharr, das Wort. Er ging mit den Worten "Alles hat seine Zeit" auf den Abschied des Pfarrers ein und überreichte als Geschenk der Kirchengemeinde ein dick gebundenes Erinnerungsbuch, in dem die gemeinsamen Erlebnisse der vergangenen Jahre festgehalten sind. Auch hier hatte Eleonore Kötter mitgewirkt, das fachgerechte Binden des Buchs in Tübingen organisiert und eine eigene Seite gestaltet.

Ein munteres Kirchplatzfest

Im Anschluss an den Festgottesdienst wurde ein munteres Kirchplatzfest veranstaltet, das mit großem Einsatz von zahlreichen kirchlichen Gruppen der Gemeinde organisiert worden war.