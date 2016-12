Dornstetten Ein besonderes Jahr voller Höhepunkte

"Unser Ziel war es, Dornstetten als eine Stadt zu präsentieren – mit ihren Stadtteilen und ihrer Historie aber auch mit ihrer modernen Seite", erklärte der Bürgermeister gestern bei der offiziellen Präsentation des Jubiläumshefts mit dem Titel "Gemeinsam feiern, Erinnerungen schaffen, Geschichte erleben". Die Broschüre liegt in den Tourist-Informationen im Landkreis, im Dornstetter Rathaus sowie in örtlichen Geschäften und Arztpraxen zur Abholung bereit. In vielen bunten Bildern, auf denen drei junge Dornstetter Mädchen in historischen Kleidern verschiedener Stilepochen zu sehen sind, habe man "das Historische und das Moderne eingefangen", fügt Carolin Baier, Leiterin Tourist-Information/Kulturamt/Stadtentwicklung, hinzu.

Vom 5. Februar bis zum 31. Oktober präsentiert sich Dornstetten mit insgesamt 15 Veranstaltungen. Ganz bewusst werde nicht nur in die historische Altstadt – auf Marktplatz und Kirchplatz, ins Heimatmuseum und in die Martinskirche –, sondern auch in die Ortsmitte von Aach, in den Musikpavillon und ins Bergwerk nach Hallwangen eingeladen, erklärt Carolin Baier.

Nach dem offiziellen Festakt für geladene Gäste mit Vortrag eines Historikers, der die Stadtgeschichte auch mit kleinen Anekdoten zum Leben erweckt, folgt eines der drei Jubiläumshöhepunkte im Veranstaltungsprogramm: die Eröffnung einer Sonderausstellung im Heimatmuseum, bei der auch der Ergänzungsband zum Heimatbuch präsentiert wird. In dem 350 Seiten umfassenden Werk haben professionelle Autoren und Dornstetter Bürger Geschichte und Geschichten sowie viele Bilder zusammengetragen.

Ein weiterer Höhepunkt ist im Sommer das Dornstetter Stadtfest, das von zwei auf vier Tage erweitert wurde und das neben einem historischen Umzug auch einen Abend für die jüngere Generation sowie einen Trachtenabend zu bieten hat.

Die dritte Großveranstaltung ist der Herbstmarkt, der im Jubiläumsjahr durch einen Spezialmarkt mit regionalen Naturprodukten, einen Kunstmarkt zum Thema "Herbstzauber" und ein Unterhaltungsprogramm für die ganze Familie bereichert wird.

Gespannt sind Carolin Baier und Bernhard Haas auf den Blumenwettbewerb, bei dem die schönsten Vorgärten und Hauseingänge bewertet werden und bei dem es für historische Beigaben Sonderpunkte gibt, ebenso wie auf die Veranstaltung "Illumina". Die Show wird das Rathaus verhüllen und die historische Altstadt in ein spektakuläres Lichtermeer verwandeln.

Junge Männer für Theaterstück gesucht

Froh sind die Leiterin der Tourist-Information und der Bürgermeister nicht nur über die vielen ehrenamtlichen Helfer, ohne die das Ganze nicht zu stemmen gewesen wäre, wie Bernhard Haas bemerkt. Dass sich neben den Dornstetter Vereinen auch die Kirchen beteiligen und Programmpunkte mit gelebter Ökumene beigetragen haben, und dass sich auch die Stadtteile Aach und Dornstetten mit eigenen Jubiläumsveranstaltungen mächtig ins Zeug legen werden, freut die beiden ganz besonders. Sie sind sich sicher, dass das Jubiläumsprogramm durch seine Vielseitigkeit für alle etwas zu bieten hat.

Ein Theaterstück, das eigens für die Geburtstagsfeier geschrieben wurde, gibt es noch obendrauf. Allerdings, räumt Carolin Baier ein, werden dafür noch junge Männer im Alter bis 35 Jahre gesucht. Für alle anderen Schauspieler haben die Proben bereits begonnen.

5. Februar, 17 Uhr, im Bürgersaal: offizieller Festakt für geladene Gäste mit Festreden und einem Vortrag des emeritierten Professors für Landesgeschichte der Universität Stuttgart, Franz Quarthal

5. März, 16 Uhr, Heimatmuseum: Eröffnung der Jahresausstellung und Präsentation des Ergänzungsbands zum Heimatbuch

28. März, 20 Uhr, Aula des Schulzentrums: Aufführung des Theaterstücks "Play Luther" anlässlich des 500-jährigen Reformationsjubiläums der Evangelischen Kirche (am 29. März Aufführung für die Schüler des Schulzentrums)

20. Mai, 16 Uhr, und 21. Mai, 10 Uhr, Aach: Fleckenfest mit Handwerkermarkt

24., 25., 26., 27. und 31. Mai sowie 1., 2. und 3. Juni, jeweils 20 Uhr, Bühne vor der Zehntscheuer: Historisches Freilichttheater "Lene und die Liebe"

15. Juni, 15 Uhr, 16., 17. und 18. Juni, jeweils 9 Uhr, Steinbruch: Internationales Unimogtreffen des Unimogclubs Gaggenau

Kalenderwochen 25 und 30: Blumenwettbewerb mit Prämierung von Hauseingängen und Vorgärten (Anmeldeschluss 14. Juni/19. Juli)

7. bis 10. Juli, Dornstetter Stadtfest: 7. Juli, 20 Uhr DJ Ralf und Projekt 0-600 (Marktplatz), 8. Juli, 11 Uhr, Mittelalterlager mit Markt (Kirchplatz), 18.45 Uhr Fassanstich und Trachtenfest (Zelt auf dem Marktplatz), 9. Juli, 10 Uhr, ökumenischer Gottesdienst (Marktplatz), ab 11 Uhr Mittelalterlager mit Markt (Kirchplatz), ab 13 Uhr Festumzug durch die Hauptstraße zum Marktplatz, ab 20 Uhr "Hannes & der Bürgermeister" (Stadthalle), 10. Juli, ab 14.30 Uhr Kinderfest und Handwerkervesper (Kirchplatz/Marktplatz), ab 20 Uhr "Hannes & der Bürgermeister" (Stadthalle)

14. und 15. Juli, 21.30 Uhr, Musikpavillon Hallwangen: Subiaco-Kino

22. Juli, 17 Uhr, Besucherbergwerk Hallwangen: Jubiläums-Lichterfest mit Neueröffnung des Bergwerks

29. Juli, 20.30 Uhr, Marktplatz: Lichtshow "Illumina – Dornstetten neu erleben"

7. Oktober, 20 Uhr, Stadthalle: Gemeinschaftskonzert der Dornstetter Liederkränze

29. Oktober, 8 Uhr, Altstadt: Herbstmarkt Hauptstraße/ Marktplatz) mit Spezialmarkt, Kinderprogramm und Kürbisausstellung (Kirchplatz)

31. Oktober, 16 Uhr, evangelische Martinskirche: Kindermusical der katholischen Kirchengemeinde mit den Martinslerchen, der Kinderkantorei Dornstetten und den Taborspatzen Freudenstadt.

Nähere Informationen und aktuelle Programmhinweise gibt es unter www.historisches-städtle.de. Karten zu den Veranstaltungen der Stadt – Historisches Freilichttheater, DJ Ralf und Projekt 0-600 beim Stadtfest, Illumina, "Play Luther" und "Hannes & der Bürgermeister" – sind ab sofort bei der Tourist-Information der Stadt Dornstetten erhältlich. Kombikarten gibt es für 20 Euro (Historisches Freilichttheater/DJ Ralf und Projekt 0-600), für 28 Euro ("Play Luther"/"Illumina"), für 30 Euro (Historisches Freilichttheater/"Illumina"), für 40 Euro ("Play Luther"/"Hannes & der Bürgermeister") und für 50 Euro ("Illumina/"Hannes & der Bürgermeister"). Das Jahresticket für alle städtischen Veranstaltungen zusammen kostet 80 Euro.