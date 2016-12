Mit dem vom TV Dornstetten ausgerichteten Volleyball-Adventsturnier wurde die sanierte Georg-Feuerbacher-Halle in Dornstetten wieder in Betrieb genommen. Bürgermeister Bernhard Haas hielt die Eröffnungsrede und blickte auf die Arbeiten zurück, die im Juli begonnen hatten. Geplant war, die Halle nach den Sommerferien wieder in Betrieb zu nehmen. Wegen terminlicher Engpässe musste der Zeitplan um eine Woche verlängert werden. Derzeit werden noch kleinere Arbeiten ausgeführt, die den Betrieb jedoch nicht berühren. Unter anderem wurden in der Halle die Duschen saniert, die Beleuchtung auf LED-Technik umgerüstet, der Sportboden erneuert, die Wandverkleidung erneuert und Prallwände eingebaut sowie Sportgeräte erneuert. Foto: Stadt Dornstetten